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  3. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Kredi kartlarına yapılan taksit sayısı güncellendi!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Kredi kartlarına yapılan taksit sayısı güncellendi!

Ticaret Bakanlığının kredi kartlarına yönelik taksit sayısındaki düzenleme kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakande ticarette taksit sayısını düşürmesinin ardından cep telefonundan beyaz eşyaya birçok ürünün taksitlendirmesine güncelleme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Kredi kartlarına yapılan taksit sayısı güncellendi!

BDDK yetkililerince duyurusu yapılan kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakende ticarette taksit sayısının yeniden düzenlenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığının kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle kredi kartı harici yapılan taksitli satışlara sınırlama getirilmesinin ardından fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

TAKSİT MİKTARI 12 AYI GEÇMEYECEK

Yönetmelikte yer alan diğer bir maddeye göre, konut satışı haricinde gerçekleştirilen satışlarda taksit miktarı 12 ayı geçemeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Kredi kartlarına yapılan taksit sayısı güncellendi!

HAVAYOLU, ACENTE VE KONAKLAMADA 18 AY

Bu sınırlama sadece havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama giderlerinde geçerli olmayacak. Bu tür harcamalarda taksit miktarı 18 aya kadar uzayabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Kredi kartlarına yapılan taksit sayısı güncellendi!

CEP TELOFONLARINDA EN FAZLA 3 TAKSİT

Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışında en fazla 3 ay, video, kamera ve ses sistemleri gibi elektronik cihazların satışında en fazla 4 ay taksit yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Kredi kartlarına yapılan taksit sayısı güncellendi!

TABLET, BEYAZ EŞYA, MOBİLYA

Tablet satışlarında taksit sayısı 6 ayı, beyaz eşya ve mobilya satışında ise 9 ayı geçemeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Kredi kartlarına yapılan taksit sayısı güncellendi!

Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında taksit sayısı 9 ay, beş bin liranın üzerindeki satışlarda ise 4 ay olacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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