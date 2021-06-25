Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 yeni fakülte kuruldu, 9 fakülte ve yüksekokul kapatıldı!

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne yeni fakülteler kuruldu. Öte yandan yine aynı üniversitelerde de bir çok fakülte ve yüksekokulu kapatıldı.

YENİ KURULAN FAKÜLTELER

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Fenerbahçe Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Bayburt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Işık Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstinye Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Söz konusu kararla, Bayburt Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bingöl Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Işık Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstinye Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatıldı.

BİRLEŞTİRİLEN FAKÜLTELER

Resmi Gazete'deki bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile Işık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirildi.

ADI DEĞİŞEN FAKÜLTELER

Ayrıca Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu'nun adı da, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.