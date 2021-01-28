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Resmi Gazete'de yayımlandı! 29 bin kişiye yeni iş kapısı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020'nin Aralık ayından düzenlediği 1181 yatırım teşvik belgesi ile 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 29 bin kişiye yeni iş kapısı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda geçtiğimiz ay 1181 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak kayıtlara geçti. Bu yatırımların hayata geçmesiyle de 29 bin 361 kişiye iş imkanı sağlanacak. 

314 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 385 milyon 89 bin 933 lira olan ve 9 bin 750 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 314 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 7 milyar 217 milyon 111 bin 234 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 731 olarak gerçekleşti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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