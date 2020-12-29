Resmi Gazete'de yayımlandı: 385 hakim ve savcının görevi değiştirildi

Bugün yayınlanan Resmi Gazete'de önemli hakim-savcı atamaları yapıldı. 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev yeri değişikliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞTE YENİ HAKİM-SAVCI ATAMALARI

HSK Birinci Dairesi'nin, 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirilmişti.

Kararnameyle Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Karabük, Niğde, Rize ve Muş'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti.

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 29 Aralık 2020