Resmi gazetede yayımlandı: 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Türkiye'de kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 8 Nisan, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla Türkiye'de de "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanacak.

Uluslararası Roman Komitesi'nin 1990 yılında kabul ettiği "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" artık Türkiye'de de kutlanacak. Bu konudaki çalışmaları düzenleyen genelge, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

8 Nisan Romanlar Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/aTzcspseui — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 7, 2021

Genelgede, Roman vatandaşların sorunlarının en üst düzeyde ele alındığı belirtildi,

Strateji Belgesi ile birinci ve ikinci aşama eylem planlarında Romanlar'a yönelik yapılan çalışmalar hatırlatıldı.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek.