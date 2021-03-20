Resmi Gazete'de yayımlandı: 99 ilçeye kaymakam ataması yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren 99 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi.

İŞTE ATAMASI YAPILAN 99 KAYMAKAM VE GÖREV YERLERİ

Kararla, Bitlis'in Ahlat ilçesi Kaymakamlığına Kemalpaşa Kaymakamı Fikret Dağ,

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kaymakamlığına Fındıklı Kaymakamı Emrah Uzun,

Ağrı'nın Hamur ilçesi Kaymakamlığına Çardak Kaymakamı Kerem Türker,

Hakkari'nin Derecik ilçesi Kaymakamlığına Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir,

Artvin Vali Yardımcılığına Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu,

Bitlis'in Hizan ilçesi Kaymakamlığına Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek,

Malatya'nın Pütürge Kaymakamlığına Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşkın,

Karabük Vali Yardımcılığına Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan,

Şanlıurfa Vali Yardımcılığına Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak,

Bayburt Vali Yardımcılığına İnönü Kaymakamı Burak Çimşir,

Gaziantep Vali Yardımcılığına Ulus Kaymakamı Anıl Alkal,

Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat,

Muğla Valiliği Hukuk Müşavirliğine Borçka Kaymakamı Ahmet Güneri,

Trabzon Valiliği Hukuk Müşavirliğine Tonya Kaymakamı Osman Sayılır,

Hakkari Valiliği Hukuk Müşavirliğine Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce,

Tunceli Valiliği Hukuk Müşavirliğine Pülümür Kaymakamı Cuma Kılınç,

Ağrı Valiliği Hukuk Müşavirliğine Hamur Kaymakamı Yakup Ömeroğlu,

Malatya Valiliği Hukuk Müşavirliğine Pütürge Kaymakamı Barbaros Akbulak,

Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu atandı.

Öte yandan Kararla, Rize Pazar Kaymakamı iken 13 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/362 sayılı kararla İstanbul Vali Yardımcılığına atanan İsmail Şanlı'ya ait hüküm iptal edildi.

