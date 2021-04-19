Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan 19 Nisan Pazartesi tarihli ve 31459 sayılı basımında, ilan bölümünde Adalet Bakanlığının mütercim-tercüman alımı yapacağı duyuruldu. Resmi Gazete'te yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı'na 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alınacağı bilgisi paylaşılırken adaylar Adalet Bakanlığı mütercim tercüman başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? sorularını araştırıyor.

ADALET BAKANLIĞI MÜTERCİM TERCÜMAN NASIL BAŞVURULUR?

Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 2020-KPSS (B grubu) puanına göre 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alımı yapacak.



Adaylar başvurularını 19 Nisan 2021-03 Mayıs 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların öğrenim bilgileri ve 2020 KPSS puanları, ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak. Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler şu şekilde:

1) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

2) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

3) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1 Beyan örneği) Sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.



ADALET BAKANLIĞI MÜTERCİM TERCÜMAN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,



2) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,



3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü

itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,



4) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak.

ADALET BAKANLIĞI MÜTERCİM TERCÜMAN MAAŞI

BRÜT ÜCRET

Hizmet Yılı Brüt Ücret

5 yıldan fazla olanlar 5.443,64

3 yıldan 5 yıla kadar olanlar 5.172,16

3 yıldan az olanlar 4.586,64

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