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Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD 1749 personel alımı yapacak!

Bugün yayımlanan 31645 sayılı Resmi Gazete'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bünyesine dahil edeceği 1749 personel için ilan yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD 1749 personel alımı yapacak!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bünyesine dahil edeceği yeni personel için ilan yayımladı. 1749 yeni personel istihdamının sağlanacağı ifade edilen Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

EN AZ 60 PUAN GEREKİYOR

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacağı ifade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD 1749 personel alımı yapacak!

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği de ifade edildi.

Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD 1749 personel alımı yapacak!

ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURULACAK

Başvuru yapacak adayların, 18-27 Kasım tarihler arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapması gerekecek.

AFAD'ın yayımladığı ilana ve işe alım şartlarına ilişkin detaylı bilgilere Resmi Gazete kararı üzerinden ulaşılabilir.

Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD 1749 personel alımı yapacak!

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