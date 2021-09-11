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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanlığı’na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı!

Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanlığı’na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanlığı’na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı!

Resmi Gazete'nin 10 Eylül 2021 tarihli sayısında bugün atama kararlarına ilişkin duyurular açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;  3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanlığı’na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı

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