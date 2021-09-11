Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanlığı’na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı!
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.
Resmi Gazete'nin 10 Eylül 2021 tarihli sayısında bugün atama kararlarına ilişkin duyurular açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.