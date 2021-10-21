Resmi Gazetede yayımlandı! Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı davası kararı! Oy birliğiyle kabul edildi

21 Ekim 2021 Tarihli ve 31635 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Anayasa Mahkemesi kararların yer aldığı gazetede Gezi Parkı davasına ilişkin alınan kararın gerekçesine yer verildi.

Gezi Parkı olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan başvurucuların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal ettiğine ilişkin başvuruyu karara bağlandı. Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"1. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme suçundan cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiannın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,

2. Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi. "