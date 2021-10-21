Fransa kıtlık kriziyle mücadele ediyor! Ülkede market reyonları yağmalandı!Proje Yazma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Yazma Elemanı Maaşları ve İş İlanlarıTuğba Altıntop, podyumda yürürken kendini yerde buldu! Ayağa kalkarken frikik verdi!Bilişim Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilişim Uzmanı Maaşları, Bilişim Uzmanı İş İlanlarıFatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçına farklı kadro!Ceset kokmasın diye her gün banyoda yıkadı! Müge Anlı'da cinayete dair yeni detaylar!Otoparklarda yeni düzenleme! Resmi gazetede yayınlandıPlastik Kalıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Kalıp Teknisyeni Maaşları, Plastik Kalıp Teknisyeni İş İlanlarıAdli Tıp Raporu soruşturma dosyasına girdi! Aleyna Ağgül'ün ölüm nedeni belli oldu!Kadastro ne demek, TDK'ya göre Kadastro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazetede yayımlandı! Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı davası kararı! Oy birliğiyle kabul edildi

Resmi Gazetede yayımlandı! Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı davası kararı! Oy birliğiyle kabul edildi

Anayasa Mahkemesinin Gezi Parkı davasına ilişkin verdiği kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Verilen kararda kanuna aykırı toplantı yapıldığı, gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine dair iddianın dayanaktan yoksul olduğuna oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.

Resmi Gazetede yayımlandı! Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı davası kararı! Oy birliğiyle kabul edildi

21 Ekim 2021 Tarihli ve 31635 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Anayasa Mahkemesi kararların yer aldığı gazetede Gezi Parkı davasına ilişkin alınan kararın gerekçesine yer verildi. 

Gezi Parkı olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan başvurucuların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal ettiğine ilişkin başvuruyu karara bağlandı. Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"1. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme suçundan cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiannın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,

2. Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi. "

Resmi Gazetede yayımlandı! Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı davası kararı! Oy birliğiyle kabul edildi Resmi Gazetede yayımlandı! Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı davası kararı! Oy birliğiyle kabul edildi Resmi Gazetede yayımlandı! Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı davası kararı! Oy birliğiyle kabul edildi

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT