Resmi Gazete'de yayımlandı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31, Batman Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan kararlarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 31, Batman Üniversitesi'nin 2 öğretim üyesi alacağı açıklandı.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Batman Üniversitesi'nde yapılacak alımlar hakkında "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacağı duyuruldu. Rektörlükten yapılan açıklamada başvuru hakkında detaylı bilgi verildi.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ'NE BAŞVURU İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI SINAV BİLGİLERİ

Rektörlükten yapılan açıklama ile sınav takvimi hakkındaki bilgiler paylaşıldı.

İlan yayım tarihi : 05 Mayıs 2021

Başvuru başlangıç tarihi : 05 Mayıs 2021

Son başvuru tarihi : 21 Mayıs 2021 (Mesai Bitimi)

Ön değerlendirme sonuç ilan tarihi : 26 Mayıs 2021

Giriş sınavı : 31 Mayıs 2021

Nihai değerlendirme sonuç ilan tarihi : 02 Haziran 2021

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi : https://www.batman.edu.tr/

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda istenilen belgeler;

Öğretim Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.

1-Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu (Akademik Kadro Başvuru Formu) Formun Örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır.

2-Özgeçmiş,

3-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

4-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

5-Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6-Lisans Transkripti (Mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya eklenecektir.)

7-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

8-Nüfus cüzdan fotokopisi.

BOLU İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Basın İlan Kurumu ilan portalında yayımlanan ilan ile üniversite birimlerine öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Üniversite rektörlüğünden alımlara ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı.

BOLU İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI DETAYLARI

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğretim üyesi alımlarına ilişkin tüm merak edilenlerin paylaşıldığı bilgilendirme yayımlandı. Rektörlük açıklaması;

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not: 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

* Profesör ve Doçent kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edilecektir.

1- Başvuru Dilekçesi (Profesör kadrolarına başvuracak adaylar dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtecek)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- 1 (bir) adet fotoğraf

4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)

5- Özgeçmiş ve eserler listesi

6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu

7- Yabancı dil belgesi

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

Başvuru Başlangıç Tarihi : 03.05.2021

Son Başvuru Tarihi : 25.05.2021"