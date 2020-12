Resmi Gazete'de yayımlandı! Borç yapılandırmasında başvuru süreci ve ilk taksitin ödenme süresi uzadı

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan gazetede 17 Kasım 2020 tarihiyle kesinleşen borçları kapsayan yapılandırma işlemi için 31 Aralık 2020 olan başvuru süreci ve ilk taksitin ödenme süreci uzatıldı.

Karar sonrası yapılandırma başvuruları 31 Ocak 2021'e, Ocak 2021'deki ilk taksit ödemesi ise Şubat 2021'e ertelendi.

Resmi Gazetede yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

"7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde (on üçüncü ve on dördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir."

Vergi borcu yapılandırma işlemi 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek. Ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI İLK TAKSİT NE ZAMAN?

Yapılandırılan tutarı peşin ödemek isteyenler, ödemeyi 1 Mart 2021 tarihine kadar yapabilecekler. Taksit seçeneğini tercih edenler de ilk taksiti bu tarihe kadar ödeyecekler. SGK'ya olan borçlar ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenecek.