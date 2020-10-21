Resmi Gazete'de yayımlandı! Buğday, arpa ve mısırda vergi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında 31 Aralık'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İthalat Rejimi Kararına Ek karar ile ülke gruplarına göre yüzde 45'e kadar olan buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar uyarınca 1001 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) buğday, 1003 GTİP’li arpa ve 1005 GTİP’li mısır ithalatında gümrük vergileri yılbaşına kadar sıfırlandı.

Dünya'nın aktardığına göre gümrük vergisi, buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35, mısırda ise yüzde 25 seviyesindeydi. Tüm ülke gruplarına aynı oranda uygulanan gümrük vergisi sadece Bosna Hersek'ten yapılan ithalatta yüzde 0 düzeyindeydi.

21 Ekim 2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmi Gazete | Bugün Resmi Gazete'de neler var?