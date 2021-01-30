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Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'ndan atama kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak "büyükelçi" unvanına layık görüldü.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'ndan atama kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak "büyükelçi" unvanı ile Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alınırken yerlerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül uygun görüldü.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Erişah Arıcan'ın ataması yapılırken Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem görevinden alındı. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine İsmet Keskin getirildi.

Kararda, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mustafa Çiçekler yeniden atanması da yer aldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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