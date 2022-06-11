Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Sevgi Yiğit atandı

11 Haziran 2022 Tarihli ve 31863 Sayılı Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Sevgi Yiğit atandı. Söz konusu atamanın Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

SEVGİ YİĞİT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Sevgi Yiğit, 1973 yılında Karabük'te dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'nden mezun olan Yiğit, lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Profesyonel iş hayatına, lisans eğitimine devam ederken Kanal 7 Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde başlayan Sevgi Yiğit, kariyerini daha sonra Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda sürdürdü. 1998 yılından bu yana Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda yönetici olarak görev yapmaktadır. 6 Mayıs 2018'de yapılan 6. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sevgi Yiğit, 8 Ocak 2019'da tanıtım ve medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 24 Mart 2021'de yapılan 7. Olağan Kongre'de MKYK Üyeliğine seçildi.

11 Haziran 2022 Tarihli ve 31863 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan atama kararına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı.