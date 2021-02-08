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  3. Diyanet İşleri Başkanlığına 4 yeni atama Resmi Gazete'de!

Diyanet İşleri Başkanlığına 4 yeni atama Resmi Gazete'de!

Resmi Gazete'nin 8 Şubat 2021 tarihli sayısında Diyanet İşleri Başkanlığına atama kararları yayımlandı. Karara göre, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına 4 yeni atama Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen'i atadı. 

Diyanet İşleri Başkanlığına atama kararları Resmi  Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. 

Ferruh Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Ferruh Şen'in hayatıFerruh Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Ferruh Şen'in hayatı

Hamza Gökçe kimdir, kaç yaşında, nereli?Hamza Gökçe kimdir, kaç yaşında, nereli?

Salih Akyüz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz hayatıSalih Akyüz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz hayatı

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