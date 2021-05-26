Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak

Emniyet Teşkilatı'nı yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak.

6 YIL ÇALIŞAN GENEL HİZMET KADROSUNA AKTARILACAK

Branştan ayrılan personeller yönelik karara göre Emniyet Teşkilatında branşa aktarılan personel 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. Süre dolmadan branştan çıkartılan ve çevik kuvvet birimlerinde görevlendirilen personel, bu birimde 6 yıl çalışması halinde genel hizmet kadrosuna aktarılacak.

BRANŞTAN ÇIKARMA İŞLEMİ KAPSAM DIŞINDA

Resmi Gazete'de yayımlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. 10 yıl dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlayacak. Çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışan personel, 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılacak.