Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları tarifi | Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Sakiler kimdir? Sakiler grubu kaç kişi? Sakiler grup üyeleri kimler? Sakiler grubu solisti Hasan Gözetlik kimdir, kaç yaşında?Kuruluş Osman 60. bölüm canlı izle | ATV Kuruluş Osman 60. bölüm izleTokat'ta feci kaza! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm full, tek parça izle |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm izleHekimoğlu 51. bölüm final full, tek parça izle |Hekimoğlu 51. bölüm final izleMasumlar Apartmanı 35. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı 35. bölüm izleKuzeyin Oğlu Volkan Konak 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?Kaymakamlık başvuruları başladı mı 2021? Kaymakamlık adaylığı giriş sınavı ne zaman 2021? Sınav giriş ücreti ne kadar?Kurbanlık büyükbaş fiyatları ne kadar 2021? Küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2021? Canlı kurbanlık kg fiyatı 2021
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında emniyet personelinin 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak

Emniyet Teşkilatı'nı yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak.

6 YIL ÇALIŞAN GENEL HİZMET KADROSUNA AKTARILACAK

Branştan ayrılan personeller yönelik karara göre Emniyet Teşkilatında branşa aktarılan personel 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. Süre dolmadan branştan çıkartılan ve çevik kuvvet birimlerinde görevlendirilen personel, bu birimde 6 yıl çalışması halinde genel hizmet kadrosuna aktarılacak.

Resmi Gazetede yayımlandı! Emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak

BRANŞTAN ÇIKARMA İŞLEMİ KAPSAM DIŞINDA

Resmi Gazete'de yayımlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. 10 yıl dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlayacak. Çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışan personel, 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT