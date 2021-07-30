Resmi Gazete'de yayımlandı! Erol Özvar YÖK Başkanlığı'na, Yekta Saraç da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

2014'ten bu yana YÖK Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilirken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına ise Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Marmara Üniversitesi’nin Twitter hesabından da Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı olarak atanmasına ilişkin paylaşım yapıldı:

"Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atanmıştır. Ülkemize, eğitim ve öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

EROL ÖZVAR KİMDİR?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar evli ve 3 çocuk babasıdır. Özvar'ın biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli?