Resmi Gazete'de yayımlandı! Fuat Oktay'a yeni yetki: Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek!
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Haziran'da başlayıp 16 Haziran'a dek sürecek olan Belçika Krallığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti ziyaretleri sırasında, Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay'ın vekalet edeceği öğrenildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika Krallığı'na ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
13 - 16 HAZİRAN TARİHLERİNİ KAPSIYOR
Tezkereye göre, Erdoğan, 13-16 Haziran'da Belçika Krallığı'na ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.