Resmi Gazete'de yayımlandı: Hayal oldu! Ödemelerde kripto para yasaklandı...

Son zamanlarda "paranın geleceği" olarak anlamlandırılan Kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmamasına yönelik yeni bir düzenleme getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; Türkiye'de kripto varlıkların ödemelerde kullanılması yasaklandı.

KRİPTO VARLIK NEDİR?

Yönetmelikte kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar olarak tanımlandı.

TARİH VERİLDİ: 30 NİSAN'DAN İTİBAREN....

Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Yönetmeliğin devamında şu bilgiler yer aldı;

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasını içeren Yönetmelik, 30 Nisan'da uygulanmaya başlanacak.