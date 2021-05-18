Resmi Gazete'de yayımlandı: İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak!

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan 18 Mayıs 2021 tarihli 31485. sayısında yer alan ilanda, İçişleri Bakanlığının 110 kaymakam adayı alacağı ifadeleri yer aldı. İlanda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALANLAR DA BAŞVURABİLECEK

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

ASKERLİK VE YAŞ SINIRI

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

SINAV TARİHİ 10 TEMMUZ

Sınav, 10 Temmuz'da saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2.5 saat) süre tanınacak.

70 VE ÜZERİ ALANLAR MÜLAKATA KATILACAK

Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 440'ıncı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilanda şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığından;

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 110 (yüz on) kaymakam

adayı alınacaktır.

Resmi Gazete'de bugün (18.05.2021) | Resmi Gazete yönetmelik, yargı, atama kararları 18 Mayıs 2021

Sınava Başvuru Şartları

• Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından

onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren

fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve

finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden

herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer

bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

• Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört

yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve

iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

• Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun

oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip

olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim

yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını

gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte

İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1

sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve

Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

• 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonraki

tarihlerde doğanlar).

• Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa

geçirilmiş olmak.

Sınavın Tarihi ve Süresi

• Sınav, 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te

başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

• Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat)

olacaktır.

Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması

• Adaylar başvurularını, 26 Mayıs - 02 Haziran 2021 tarihleri arasında bireysel olarak

internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik

numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru

merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç

başvuru günü 10 Haziran 2021’dir.

Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi

• Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından

hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi

düzenlenecektir.

Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi

• Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda

gerçekleştirilecektir.

• Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr

internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi

ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı ile

kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

dışında, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri

Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan

‘‘fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu’’ veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” geçici

kimlik belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel

bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile

sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş

pasaportlar kabul edilmeyecektir.

• Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için

ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına

İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadırlar. Sınav

bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera

kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınav Konuları

• Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66

sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)

ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı

(14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan

oluşacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

• Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına

işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında

değerlendirilecektir.

• Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak,

doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

• Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır.

• 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan

başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen

kadronun (110) 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 440. adayla aynı puanı

alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından

yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

• Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata

katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı

olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmî internet sitesinde

(www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmî internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmündedir.

Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

• Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C.

kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç

bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri

• Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik

ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün

sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe

Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini

kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden

itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

• “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru

doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının

görüntüsünü ÖSYM’de (Ankara’da), 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dördüncü fıkrasında

belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.

Sınav Ücreti ve Tahsili

• Sınava girecek adaylar 26 Mayıs-03 Haziran 2021 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet

sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM

adına 250,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 375,00 TL

olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav

ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan

"ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Adaylar, banka

şubesinden/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan

sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Yatırılan ücret, iade edilmeyecektir, ödeme işlemlerinden

kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Diğer Hususlar

• Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları

sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen usulde

ÖSYM’ye başvurmak kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli Salonu”nda

sınava alınacaklardır.

• Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice

okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını

belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

• ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, Sınav

Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya

geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini

edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında

bulunmaktadır.

• Başvuruda; adayların eğitim bilgileri, beyana göre alınacaktır. Gereken başvuru

şartlarını taşımadıkları hâlde yanlış/yalan beyanla başvurusu kabul edilen adaylar, yazılı sınavda

başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak

ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.

• Sınav hazırlık komisyonu tarafından mülakat için istenen evraklarla birlikte adayların

eğitim bilgilerini gösterir belgeleri incelenecek ve evraklarında eksik-hata olmayan adaylar

mülakata çağrılacaklardır.

• Sınavın yapılması ya da yapılmaması İçişleri Bakanlığının yetkisindedir.

• Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan sınav

başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

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