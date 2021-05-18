Resmi Gazete'de yayımlandı: İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak!
18 Nisan tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı yetkililerince, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 110 kaymakam adayı alınacağı öğrenildi.
Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan 18 Mayıs 2021 tarihli 31485. sayısında yer alan ilanda, İçişleri Bakanlığının 110 kaymakam adayı alacağı ifadeleri yer aldı. İlanda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALANLAR DA BAŞVURABİLECEK
Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.
ASKERLİK VE YAŞ SINIRI
Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN
Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
SINAV TARİHİ 10 TEMMUZ
Sınav, 10 Temmuz'da saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2.5 saat) süre tanınacak.
70 VE ÜZERİ ALANLAR MÜLAKATA KATILACAK
Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 440'ıncı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilanda şu ifadelere yer verildi:
İçişleri Bakanlığından;
KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI
T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 110 (yüz on) kaymakam
adayı alınacaktır.
Resmi Gazete'de bugün (18.05.2021) | Resmi Gazete yönetmelik, yargı, atama kararları 18 Mayıs 2021
Sınava Başvuru Şartları
• Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren
fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve
finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden
herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer
bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
• Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört
yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve
iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
• Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun
oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip
olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim
yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını
gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte
İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1
sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve
Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
• 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonraki
tarihlerde doğanlar).
• Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
Sınavın Tarihi ve Süresi
• Sınav, 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te
başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
• Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat)
olacaktır.
Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması
• Adaylar başvurularını, 26 Mayıs - 02 Haziran 2021 tarihleri arasında bireysel olarak
internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik
numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru
merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç
başvuru günü 10 Haziran 2021’dir.
Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi
• Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından
hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi
düzenlenecektir.
Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi
• Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda
gerçekleştirilecektir.
• Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi
ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı ile
kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
dışında, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan
‘‘fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu’’ veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” geçici
kimlik belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel
bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile
sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş
pasaportlar kabul edilmeyecektir.
• Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadırlar. Sınav
bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera
kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
Sınav Konuları
• Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66
sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)
ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı
(14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan
oluşacaktır.
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında
değerlendirilecektir.
• Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak,
doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
• Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır.
• 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan
başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen
kadronun (110) 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 440. adayla aynı puanı
alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından
yapılacak mülakata çağrılacaklardır.
• Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata
katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı
olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmî internet sitesinde
(www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmî internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmündedir.
Yedek liste ilan edilmeyecektir.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
• Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C.
kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç
bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri
• Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün
sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe
Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden
itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.
• “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru
doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının
görüntüsünü ÖSYM’de (Ankara’da), 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.
Sınav Ücreti ve Tahsili
• Sınava girecek adaylar 26 Mayıs-03 Haziran 2021 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM
adına 250,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 375,00 TL
olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav
ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan
"ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Adaylar, banka
şubesinden/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan
sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Yatırılan ücret, iade edilmeyecektir, ödeme işlemlerinden
kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
Diğer Hususlar
• Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen usulde
ÖSYM’ye başvurmak kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli Salonu”nda
sınava alınacaklardır.
• Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice
okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını
belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.
• ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, Sınav
Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini
edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında
bulunmaktadır.
• Başvuruda; adayların eğitim bilgileri, beyana göre alınacaktır. Gereken başvuru
şartlarını taşımadıkları hâlde yanlış/yalan beyanla başvurusu kabul edilen adaylar, yazılı sınavda
başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak
ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.
• Sınav hazırlık komisyonu tarafından mülakat için istenen evraklarla birlikte adayların
eğitim bilgilerini gösterir belgeleri incelenecek ve evraklarında eksik-hata olmayan adaylar
mülakata çağrılacaklardır.
• Sınavın yapılması ya da yapılmaması İçişleri Bakanlığının yetkisindedir.
• Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan sınav
başvuru kılavuzunda yer almaktadır.
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