Resmi Gazete'de yayımlandı! İki Bakanlığın önemli kademelerine yeni isimler getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla her gün mükerrer olarak yayınlanan Resmi Gazete'nin 1 Mayıs 2021 tarihli 31471 sayısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararlarının yer aldığı belirtildi.

İKİ BAKANLIĞIN YARDIMCILIĞINA YENİ İKİ İSİM GELDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan getirildi.

BİR GÖREVDEN ALMA GERÇEKLEŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise görevinden alındı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMCILIĞINA KİM ATANDI? İSMAİL ERGÜNEŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki İsmail Ergüneş, 24 Kasım 1972 tarihinde Hatay'ın Hassa ilçesinde dünyaya geldi. Ortaokul ve Lise yıllarında Milli Gençlik Vakfı Hassa Şubesinin kuruluşu ve sonraki çalışmalarında aktif olarak yer aldı.1990 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana bilim dalında “Yasama Sorumsuzluğu” konulu tezi ile tamamladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımcılığına kim atandı? İsmail Ergüneş kimdir, nereli, kaç yaşında?