Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam geldi!

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan son sayısında yer alan düzenlemede yer alan 'ilaç fiyatlandırılmasında kullanılacak euro kurunun bu yıl 2020 seviyesinin yüzde 20'sini aşamayacağı' ifadelerini değerlendiren eczacılar, bunun, kan ürünleri hariç ilaçlara yüzde 20 oranında zam uygulanacağı anlamına geldiğini belirtti.

Bloomberg HT'den Tahsin Akça'nın aktardığına göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a göre, eklenen yeni maddede, "Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve euro değerini ilan eder" ifadelerine yer verildi.

KAN ÜRÜNLERİ HARİÇ TÜM İLAÇLARA ZAM

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, yaptığı açıklamada, 2020 yıl sonunda kur değişikliği bir önceki yıla göre yüzde 26.5 hesaplandığını ancak bakanlık ile ilaç sektörü arasındaki görüşmelerde yüzde 20 fiyat artışına karar verildiğini belirtti.

Ercanlı, yüzde 20 fiyat artışının, yıl içinde kura göre fiyat değişimi yapılan tüm ilaçlarda uygulanacağını, yalnızca kan ürünlerinin bu kararın kapsamı dışında kalacağını belirtti.