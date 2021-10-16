16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akşı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip çıktı! Sinan Oğan canlı yayında bombayı patlattı! Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyali çaktı, tek şartını söyledi16 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıTuluat Tiyatrosu ne demek, TDK'ya göre Tuluat Tiyatrosu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Safi Arpaguş biyografisiResmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandıBakan Yardımcısı Sayan duyurdu! Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor! Uzaktan yüklenebilecekMeteoroloji'den o bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Şemsiyeniz yoksa sırılsıklam olacaksınız!Sterilize ne demek, TDK'ya göre Sterilize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre İstanbul İl Müftülüğü görevine Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

16 Ekim 2021 Tarihli ve 31630 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Gazetede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan atama kararlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

Safi Arpaguş 1967 senesinde  Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Arpaguş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Safi Arpaguş biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT