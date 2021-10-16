Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

16 Ekim 2021 Tarihli ve 31630 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Gazetede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan atama kararlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

Safi Arpaguş 1967 senesinde Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

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