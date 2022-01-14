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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte seçime girme yeterliliğine sahip 24 parti...

Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte seçime girme yeterliliğine sahip 24 parti...

Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçime girme yeterliliğine sahip olduğu belirlenen 24 partinin ismi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte seçime girme yeterliliğine sahip 24 parti...

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

12 Ocak Çarşamba günü oy birliğiyle alınan karara göre; 24 parti seçime girme yeterliliğine sahip bulunuyor.

İşte Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan partiler:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2- Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokrat Parti

8- Demokratik Sol Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- Sol Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi

Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte seçime girme yeterliliğine sahip 24 parti...

Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte seçime girme yeterliliğine sahip 24 parti...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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