Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte seçime girme yeterliliğine sahip 24 parti...
Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçime girme yeterliliğine sahip olduğu belirlenen 24 partinin ismi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
12 Ocak Çarşamba günü oy birliğiyle alınan karara göre; 24 parti seçime girme yeterliliğine sahip bulunuyor.
İşte Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan partiler:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2- Anavatan Partisi
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Büyük Birlik Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi
7- Demokrat Parti
8- Demokratik Sol Parti
9- Emek Partisi
10- Gelecek Partisi
11- Genç Parti
12- Halkların Demokratik Partisi
13- Hür Dava Partisi
14- İyi Parti
15- Millet Partisi
16- Milliyetçi Hareket Partisi
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi
18- Saadet Partisi
19- Sol Parti
20- Türkiye İşçi Partisi
21- Türkiye Komünist Hareketi
22- Türkiye Komünist Partisi
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi