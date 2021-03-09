Resmi Gazete'de yayımlandı: İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı!

Yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, birçok işletmenin kapatılması ve çalışanların işsiz kalmasını önlemek amacıyla atılan adımlar arasında, vatandaş ve esnafa destek paketinin yanında yer alan ve işverenleri kapsayan işten çıkarma yasağının, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

17 MART TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığı ibareleri yer aldı.

BAZI HALLER DIŞINDA İŞ AKDİNİN FESHİ YASAK

16 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu'na geçici olarak eklenen eklenen 'işten çıkarma yasağı' maddesi ile, iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmış, aynı geçici madde ile işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Haberi kişisel Twitter hesabından duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: