Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 uzman çavuş alımı yapacak! İşte aranan şartlar...

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre Jandarma Genel Komutanlığı, 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. Adaylarda aranan kriterler ve şartlar da belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 uzman çavuş alımı yapacak! İşte aranan şartlar...

Uzman Çavuş olarak Jandarma Genel Komutanlığında görev almak isteyenlere güzel haber geldi. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına uzman erbaş alımı yapacak.

Bu kapsamda 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 uzman çavuş alımı yapacak! İşte aranan şartlar...

BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU

Adaylar 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

Başvuru şartlarını görmek için tıklayınız.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 uzman çavuş alımı yapacak! İşte aranan şartlar...

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