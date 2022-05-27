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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kadına ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin cezası artırılacak

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kadına ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin cezası artırılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre kadına ve sağlık çalışanına kasten yaralama suçunun beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişinin  kişiye karşı ya da canavarca hisle işlenmesi halleri, katalog suç sayılacak. kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçlarının cezaları artırılacak. 

Kadına ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin cezası artırılacak

İYİ HAL İNDİRİMİ KALDIRILIYOR

Mahkemelerde failin takım elbise giymesi, kravat takması, hal ve hareketlerindeki değişikilik iyi hal indirimi sayılmayacak. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek olan kasten yaralamanın da kadına karşı işlenmesi halinde hapis cezaları 4 aydan 6 aya çıkarılacak. Yapılan işkencenin kadına karşı yapılması halinde ceza sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Sağlık çalışanlarına yönelik yönelik  işlenen suçlar ise 6'da 1 oranına kadar artırılacak.

Kadına ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin cezası artırılacak

 

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