Resmi Gazete'de yayımlandı! Kadına ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin cezası artırılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre kadına ve sağlık çalışanına kasten yaralama suçunun beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişinin kişiye karşı ya da canavarca hisle işlenmesi halleri, katalog suç sayılacak. kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçlarının cezaları artırılacak.

İYİ HAL İNDİRİMİ KALDIRILIYOR

Mahkemelerde failin takım elbise giymesi, kravat takması, hal ve hareketlerindeki değişikilik iyi hal indirimi sayılmayacak. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek olan kasten yaralamanın da kadına karşı işlenmesi halinde hapis cezaları 4 aydan 6 aya çıkarılacak. Yapılan işkencenin kadına karşı yapılması halinde ceza sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Sağlık çalışanlarına yönelik yönelik işlenen suçlar ise 6'da 1 oranına kadar artırılacak.