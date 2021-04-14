Resmî Gazete’de yayımlandı: Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri değişti

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini sıraladı.

Erdoğan'ın konuşması sonrası 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri hakkında değişiklik yapıldığı bildirildi.

Türkiye genelinde 2 haftalık uygulanacak kısmi kapanma devlet dairelerinde çalışan personellerin de işe gidiş geliş saatlerini etkiledi. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında günlük çalışma başlama ve bitiş saatleri 10.00- 16.00 olarak belirlendi. Ayrıca her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak video/tele konferans gibi yöntemlerle yapılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlan koronavirüs tedbirlerini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre;

çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabilecek.

Genelgede idari izinli sayılacaklar için şunlar kaydedildi;

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) hariç; gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan süreçte hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ile MİT hariç; 60 yaş üzerinde olanlar (yönetici pozisyonunda olanlar hariç), Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacaktır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacak ve hizmetine dönecektir"

