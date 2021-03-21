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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Katar ile Türkiye arasından su yönetimi anlaşması onaylandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Katar ile Türkiye arasından su yönetimi anlaşması onaylandı

Türkiye ile Katar arasında su yönetimi konusunda imzalanan anlaşmanın onayı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Katar ile Türkiye arasından su yönetimi anlaşması onaylandı

Resmi Gazete'de 21 Mart 2021 tarihinde yayımlanan karara göre "26 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5'inci maddesi ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karar doğrultusunda, Türkiye ve Katar'ın işbirliği alanları "entegre su kaynakları yönetimi, su tesisleri yönetimi, kıyı ve geçiş suları yönetimi" şeklinde maddelendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Katar ile Türkiye arasından su yönetimi anlaşması onaylandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz kasım ayında yapmış olduğu açıklamada bu anlaşmanın 'su yönetimi alanında deneyim ve tecrübelerin paylaşılması ile bilgi alışverişini' olanak sağlayacağı bir metin olacağı ve iki ülke arasında suyun paylaşılması gibi benzeri hususları içermediğinin altını çizmişti.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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