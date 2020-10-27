Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararlarına göre koronavirüs salgını süresince kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.

17 KASIM'DAN İTİBAREN UZATILDI

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.

Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Kısa çalışma ödeneğini hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği başvurularında işverinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da belirtiği üzere, 29 Haziran'dan itibaren ödemelerine başlanan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz'da son bulacak. Ödemelere-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştirilirken, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağı açıklandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir.