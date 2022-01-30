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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi Kartı işlemlerinde yeni karar!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere kredi kartı azami faiz oranında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi Kartı işlemlerinde yeni karar!

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararla birlikte Merkez Bankası tebliği ile kredi kartı işlemlerinde önemli değişimler yaşandı. Şubat ayıyla birlikte geçerli olmak üzere, bankaların kredi kartlarına uygulayabilecekleri azami faiz oranı da yüzde 1,80 olarak belirlendi. Merkez Bankası tarafından ilan edilen referans oranının 55 puan üzerinde baz alınarak hesaplanan bu oran Şubat ayından itibaren yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi Kartı işlemlerinde yeni karar!

GÖSTERGE OLARAK KULLANILIYOR

Referans faiz oranı bankaların kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faizin hesaplanmasında önemli bir etken olarak kullanılıyor. Tüm bankalar bu oranı baz alarak hesaplama yapıyor. Tebliğin da önceki halinde referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli TL hesaplarında uyguladıkları faizin ağırlıklı ortalaması olarak belirleniyordu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi Kartı işlemlerinde yeni karar!

YÜZDE 5'TEN FAZLA FAİZ DEĞİŞTİĞİNDE GÜNCELLENİYOR

Tebliğin yeni halinde ise ayın ortalama faiz ile Merkez Bankası politika faiz oranının yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olanının dikkate alınacağı hükme bağlanıyor. Bu oranlar aşağı ya da yukarı yönlü olarak yüzde 5'ten fazla değişmesi halinde ise yeniden düzenleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi Kartı işlemlerinde yeni karar!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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