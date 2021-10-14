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Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'nda görev değişikliği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Merkez Bankası iki başkan yardımcısı görevden alındı, yerine yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'nda görev değişikliği!

Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi açıklandı.

Kararnameye göre Mayıs ayında göreve getirilen başkan yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Ağustos ayında göreve getirilen Dr. Uğur Nami Küçük ile Para Politikaları Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'nda görev değişikliği!

Yeni atamalarla birlikte bu göreve getirilen isimler ise şu şekilde:

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Taha Çakmak

Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Yusuf Tuna

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