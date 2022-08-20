Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Ticari kredi faizleri düşecek!

‘Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 olan zorunlu karşılık tesis oranı bankalar için yüzde 30 oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Ticari kredi faizleri düşecek!

29 Temmuz'dan 30 Aralık 2022'ye kadar olan dönemde yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan tutar kadar menkul kıymet bloke edilecek.

2022 sonuna kadar kullandırılan ticari kredilerde Merkez Bankası tarafından belirlenen yıllık bileşik faiz üstüne çıkılırsa bankaların menkul kıymetlerine bloke koyulacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Ticari kredi faizleri düşecek!

Merkez Bankası bileşik faiz oranının 1,4 katı üstünde bir faizle kullandırılan kredilerde kredi tutarının yüzde 20'si bloke edilecek. 1,8 katı üzerindeki faizli kredilerde ise bloke oranı yüzde 90 olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Ticari kredi faizleri düşecek!

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