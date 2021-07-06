Resmi Gazete'de yayımlandı! Müfettişler yeniden İl milli eğitim müdürlüklerinde görev alabilecek!

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde eğitim müfettişi ve ve eğitim müfettiş yardımcısının görev almasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

Karara göre, İl milli eğitim müdürlüklerinde her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek.

Söz konusu görevliler mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcılarına denk olacak.

Bir başka karara göre de, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığına, eğitim müfettişlerinin çalışmalarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesinde bütünlüğü sağlama yetkisi verildi.