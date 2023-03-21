Resmi Gazete'de yayımlandı! O depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silinecek, dava ve icra takipleri kalkacak

Deprem nedeniyle evi veya işyeri yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı olan depremzedelerin elektrik ve doğalgaz fatura borçları silinecek, bu konuda açılmış dava ve icra takipleri kaldırılacak.

Melahat Ersoy
Editör
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Resmi Gazete'de yayımlandı! O depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silinecek, dava ve icra takipleri kalkacak

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde vatandaşların yaralarının sarılması için adımlar atılmaya devam ediliyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BORÇLARI

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde göre, 6 Şubat günü meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, depremler sebebiyle konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen abonelerin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan tutarlarda dahil olmak üzere 6 Şubat tarihine kadar tahakkuk edilmiş ancak tahsil edilmemiş elektrik ve doğal gaz tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 6 Şubat tarihine kadarki döneme ait tüketimler için ilgili tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ferileri ile birlikte silinecek.

DAVA VE İCRA TAKİPLERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında silinen fatura tutarlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erecek. Bu kapsamda sona erdirilen icra takipleri için 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harçlar ile 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde düzenlenen harç alınmayacak. Daha önce alınan harçlar iade edilmeyecek. Bu kapsamda takibi sona eren dava ve icra dosyaları ile ilgili yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunulamayacak. Kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri ise bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında olmayacak

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