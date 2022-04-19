Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sözcüsünden ince tehdit! Pençe Kilit'e destek verdi, HDP'nin radarına yakalandı! Mehmetçiğe mesaj bile gönderemeyecek durumda!Fatih Portakal duyurdu: Gazeteci İbrahim Haskaloğlu gözaltına alındıAşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? Aşk Mantık İntikam final ne zaman?Fenerbahçe - Shaktar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye yarı final: Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?19 Nisan 2022 evde bakım maaşı yatan iller | 19 Nisan Salı! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Yükseliş sonrası tepetaklak oldu! ONS altın düştü, gram altın anında geriledi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıİyilik dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Ziraat Türkiye yarı final: Trabzonspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek

Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti geldi. Alınan karara göre, Polonya vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti geldi. Buna göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartına sahip vatandaşların, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize istenmeyecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek

TURİSTİK AMAÇLI SEYAHATLERDE VİZE MUAFİYETİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Polonya Cumhuriyeti kimlik kartına sahip vatandaşlarının Türkiye'ye, vizesiz seyahat edebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek

Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek

{TITLE_STRIP}Resmi Gazete’de yayımlandı: Türk lirası ile ödeme zorunluluğu geliyor!

{TITLE_STRIP}Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrahları yeniden belirlendi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT