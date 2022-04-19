Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti geldi. Buna göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartına sahip vatandaşların, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize istenmeyecek.

TURİSTİK AMAÇLI SEYAHATLERDE VİZE MUAFİYETİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Polonya Cumhuriyeti kimlik kartına sahip vatandaşlarının Türkiye'ye, vizesiz seyahat edebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Türk lirası ile ödeme zorunluluğu geliyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrahları yeniden belirlendi!