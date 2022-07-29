Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli istihdam edecek!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli olarak istihdam edilecek sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli istihdam edecek!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2022 yılının son gününe kadar Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak sözleşmeli sağlık personelleri sayısı ve hang, branşlarda görev yapacakları belli oldu. Yayımlanan karar doğrultusunda acil sağlık hizmetlerinde, halk sağlığı laboratuvarında, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde, sağlık evlerinde ve yataklı tedavi merkezlerinde personel alımı olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli istihdam edecek!

KADRO SAYILARI BELLİ OLDU

İstihdam edilecek olan sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlenirken hangi branştan ne kadar personel alınacağı da belli oldu. Yayımlanan karar ile Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi sağlık kurumlarında istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli istihdam edecek!

İSTİHDAM EDİLECEK DİĞER BRANŞLAR

Atanacak olan bu kişilerden 19 bin 694'ü uzman tabip, 7 bin 114'ü tabip, 147'si ebe, 38'si sağlık memuru, 3'ü hemşire olacak.

Ayrıca birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdamı da olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli istihdam edecek!

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