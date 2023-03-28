Resmi Gazete'de yayımlandı, Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı, Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı, Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

31 BİN 600 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 - 03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı, Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN VEYA ELDEN VERİLEN TERCİH LİSTELERİ GEÇERLİ OLMAYACAK

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan sözleşmeli personelin pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı, "28 lisans mezunu biyolog, 102 lisans mezunu çocuk gelişimci, 100 lisans mezunu diğer sağlık personeli, 41 lisans mezunu dil ve konuşma terapisti, 255 lisans mezunu diyetisyen, bin 530 lisans mezunu ebe, 510 lisans mezunu fizyoterapist, 867 ortaöğretim ve 5 bin 202 lisans mezunu olmak üzere toplam 6 bin 69 hemşire, 28 lisans mezunu iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), 26 lisans mezunu odyolog, 25 lisans mezunu perfüzyonist, 255 lisans mezunu psikolog, 33 lisans mezunu sağlık fizikçisi, 91 lisans mezunu sosyal çalışmacı, 21 bin 709 ön lisans mezunu ve 798 ortaöğrenim mezunu çeşitli sağlık teknikeri" olarak belirtildi.

KAYNAK: İHA

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