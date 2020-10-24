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  3. Resmi Gazetede yayımlandı! Sayaçlardan muayene ücreti alınacak

Resmi Gazetede yayımlandı! Sayaçlardan muayene ücreti alınacak

Resmi Gazetede yayımlanan karara devlet tarafından yürütülen elektrik, su ve doğal gaz sayaçları başta olmak üzere periyodik bakımları özel şirketler eliyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda vatandaşlardan muayene ücretleri temin edilecek.

Pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar sürerken vatandaşlara bir kötü haber daha geldi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre devlet tarafından yürütülen elektrik, su ve doğalgaz başta olmak üzere tüm sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek. Özelleştirme kapsamında vatandaşların cebinden ek ücret alınacak.

Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri,  özelleştirme kapsam ve programına alındı. Cumhurbaşkanlığı kararı bugün Resmi Gazetede yer aldı.

Söz konusu karara göre  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan tüm ölçü aletlerinin belirli sürelerle yapılması zorunlu olan muayeneleri, özelleştirme ihalesini kazanan şirkete verilecek.

Resmi Gazetede yayımlandı! Sayaçlardan muayene ücreti alınacak

CEPLER YANACAK

Özelleştirme sonrası muayene ücretleri alınacak. Ücretler elektrik, su ve doğalgaz faturalarına kaçak bedelinde olduğu gibi faturalara yansıtılacak.

Konu ile ilgili Resmi Gazetede yayınlanan kararda şu maddeler yer aldı;

Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi veya gelir  ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanılarak gerçekleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam ettirilecek.

Resmi Gazetede yayımlandı! Sayaçlardan muayene ücreti alınacak

İhale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  tarafından birlikte belirlenecek.

Özelleştirme sözleşmeleri, işletici ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imzalanacak.

Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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