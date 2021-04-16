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Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!

Özellikle yeni tip koronavirüs salgınında, büyükşehirlerin kalabalıklaşmasının dezavantajları gözler önüne serilirken Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında, kentten köye göçe teşvik için yeni düzenlemeler yer aldı. Buna göre köye göç eden kişiler vergilerden bile muaf olacak. İşte göçe teşvik kanunu detayları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!

Kentten köylere göçün artması ve büyükşehirlerin nüfusunda azalmaya gidilerek kırsal alanları zenginleştirmeye yönelik çalışmalar, devlet eliyle devam ediyor. Büyük kentlerdeki nüfus patlamasının  önüne geçmek amacıyla nüfus yayılımını dengelemenin yanı sıra köylerde üretimi artırmak amaçlı, vergi muafiyetine dek birçok alanda vatandaşa katkı sağlaması planlanan teşvikin detayları da belli oldu. 

ARTIK BELEDİYE MECLİSLERİ YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliğine göre, köylere dönüşü teşvik etme amacıyla kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ile harçlarda düzenleme yapılarak indirim uygulandı. Bunun yanı sıra bir alanın kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı tespitinin de belediye meclislerince yapılmasına karar verildi. 

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLACAKLAR

Yine belediye meclisleri tarafından yapılacak olan bir diğer uygulama ise kırsal alan özelliğini kaybeden yerlerin kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan niteliklerinin kaldırılması oldu. 

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!

Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve tarımsal üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!

VERGİ VE HARÇLARDA YÜZDE  İNDİRİM

Buralar aynı şekilde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan da muaf olacaklar. Bu alanlardaki ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi ile yine Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olarak alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!

KANUNDA 'KIRSAL' TANIMI

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan statüsündeki yerlerin nitelikleri şöyle açıklanıyor:

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!

"Kırsal Mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!

Belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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