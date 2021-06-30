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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara paketleri yeniden güncelleniyor! Amaç özendiriciliği tamamen kaldırmak!

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, sigara paketlerinin arka yüzeyinde bulunan sağlık uyarılarının yüzde 85'lik alandan yüzde 100'e tamamlanacağı, böylece paketlerdeki özendiriciliğin azaltılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara paketleri yeniden güncelleniyor! Amaç özendiriciliği tamamen kaldırmak!

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanı, yüzde 85'ten yüzde 100'e yükseltildi.

UYARILARIN ETKİNLİĞİ ARTACAK

Yönetmelikle, tütün mamulleri paketlerinin renk ve grafik tasarımlarından dolayı çekiciliğin ve özendiriciliğinin ortadan kaldırılması ile sağlık uyarılarında yer alan mesajların etkisinin artırılması için başlatılan düz ve standart pakete ilişkin düzenleme yapıldı. Değişiklikle, paketlerdeki sağlık uyarılarının etkinliğinin artırılması amaçlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara paketleri yeniden güncelleniyor! Amaç özendiriciliği tamamen kaldırmak!

Buna göre, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanı yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Düz ve standart paket uygulamasına geçildiği dönemde tütün mamullerinin paketlerinin ön ve arka yüzeylerindeki sağlık uyarı alanları yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarılmıştı.

UYARILAR BÖLÜNMEYECEK

Mevcut birleşik sağlık uyarısı formatlarına ilişkin özel kurallar getirildi. Üstten açılan kapaklı sert paketlerde birleşik sağlık uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinden her biri paket açıldığında kendi içinde bölünmeyecek şekilde uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara paketleri yeniden güncelleniyor! Amaç özendiriciliği tamamen kaldırmak!

Birleşik sağlık uyarısı bırakma bilgisi alanının bandrolle kısmen kapatıldığı durumlarda birleşik sağlık uyarısının uygulanmasına ilişkin esaslar da belirlenirken üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, yumuşak birim paket, üstten açılan sert birim paket ve dik poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde, bırakma bilgisi üstte, fotoğraf ortada ve uyarı metni en altta yer alacak.

YENİ PAKETLER NASIL OLACAK?

Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paketle yumuşak birim paketin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 20 milimetreyi geçmeyen bir alanı kaplayacak. Dik poşet paketlerde bırakma bilgisi, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının yüzde 10'unu kaplayacak. Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paketle yumuşak birim paketlerin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının yüzde 60'ını fotoğraf, yüzde 40'ını uyarı metni kaplayacak. Dik poşet paketlerde, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının yüzde 50'sini fotoğraf, yüzde 40'ını uyarı metni oluşturacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara paketleri yeniden güncelleniyor! Amaç özendiriciliği tamamen kaldırmak!

Üst üste format kullanılması halinde düz ve katlanabilir poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 22 milimetreyi geçmeyen bir alanı kaplayacak, bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının yüzde 60'ını fotoğraf, yüzde 40'ını uyarı metni alacak. Sigara dışındaki tütün mamullerinin konulduğu dik poşet paketler, üst üste formatın kullanıldığı düz ve katlanabilir poşet paketler ve dikdörtgen prizma ya da benzeri bir şekildeki paketlerin arka yüzeyinde bırakma bilgisi metni sağa dayalı yazılabilecek. Düz ve katlanabilir poşet paketlerde, yan yana format uygulandığında birleşik sağlık uyarısı yüksekliğiyle birim paket yüksekliği eşit olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara paketleri yeniden güncelleniyor! Amaç özendiriciliği tamamen kaldırmak!

6 AY İÇİNDE YAPMAYANLARIN BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Yönetmelikle, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan miktar bilgisinin paketlerin alt yüzeyinde konumlandırılması da sağlandı.

Düzenlemeye geçiş için sektöre 6 ay süre tanındı. Bu süre içinde yönetmeliğe uyum amacıyla güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilmiş sayılacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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