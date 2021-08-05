5 Ağustos 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Tokyo'da hedefte 2 altın madalya var5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!Fenerbahçe'ye yeni sol bek! Sarı lacivertliler Kolasinac'la anlaşmaya yakınSon dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama ile duyurdu: Help Turkey paylaşımlarına soruşturma açıldıKadeh tokuşturdular! Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal ile Barış Falay - Esra Ronabar dörtlüsünün kameraları görünce keyfi kaçtı!Resmi Gazete'de bugün (05.08.2021) | 5 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıAltını olanlar yaşadı! Fiyatlar yükselmeye devam ediyor| İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...YKS üniversite tercihleri başladı mı, son gün ne zaman? ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzuDolar ve euro yükseliyor! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 5 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıResmi Gazete'de yayımlandı: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe kararı!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe kararı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre bir yılda Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe kararı!

Resmi Gazete’de yayımlanan 'Milletlerarası Andlaşma' ile Somali’ye bir yılda 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı. Kararda, Somali'ye aylık yardımın ise 2.5 milyon dolar olacağı bildirildi.


Somali'nin hibeyi, bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacağı kaydedildi. 

Hibenin, Somali'nin mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetleneceği ifade edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Donör", Somali Federal Cumhuriyeti'nin "Alıcı" olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:

1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır. 

3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe kararı!Resmi Gazete'de yayımlandı: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe kararı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT