Resmi Gazete'de yayımlandı! SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına, görev süresi tamamlanan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine ise Mutalip Ünal atandı. Buna göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığı görevine Ömer Gönül, başkan vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül devam edecek.

TAŞKESENLİOĞLU'NDAN VEDA PAYLAŞIMI

Öte yandan, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu,

"17 Nisan 2018'de başlamış olduğum SPK Başkanlığı görev süremi bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzurunu taşıyorum. Bizleri bu göreve layık görerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, birlikte çalıştığımız tüm bakanlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullanarak veda paylaşımı gerçekleştirdi.