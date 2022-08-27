Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari mevduatlar TMSF kapsamına alındı!

TMSF'de yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte ticari mevduatlar da "sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları" arasına alındı.

Rukiye Karapunar
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari mevduatlar TMSF kapsamına alındı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetmeliklerde yeni bir değişikliğe gitti. TMSF'nin "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" alanında yaptığı yeni değişiklik gece yarısından itibaren Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar..

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari mevduatlar TMSF kapsamına alındı!

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DETAYLARI

Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alınması ile birlikte belirlenen maddeler şu şekilde;

MADDE 1- 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait" ibaresi "resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan" ibaresi "resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki" olarak, aynı fıkrada yer alan "her bir gerçek kişi için" ibaresi "her bir kişi için" olarak ve aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "Tasarruf mevduatı" ibaresi "Mevduat" olarak değiştirilmiştir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari mevduatlar TMSF kapsamına alındı!

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı "Mevduat ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkrasında yer alan "Tasarruf mevduatı" ibareleri "Mevduat" olarak değiştirilmiştir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari mevduatlar TMSF kapsamına alındı!

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tasarruf mevduatı" ibaresi "mevduat" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmeliğin;

a) 3,7 ve 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 28/8/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı yürütür.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari mevduatlar TMSF kapsamına alındı!

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