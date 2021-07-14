Resmi Gazete'de yayımlandı: TRT'de büyük değişliklik! İbrahim Eren'in görev süresi doldu! Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı değişti!

Resmi Gazete'nin 14 Temmuz 2021 tarihli yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı.

ÜYE SAYISI 7'DEN 9'A ÇIKARILDI

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) “Yönetim Kurulu” başlıklı 536. maddesi yeniden düzenlenerek TRT’nin yönetim yapısında değişikliğe gidildi.

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Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte “Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır” ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı “karar organı”, Genel Müdürlük ise “icra organı” olarak faaliyet yürütecek. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldı.

İKİ ÖNEMLİ İSİM GELDİ

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla da İbrahim Eren'in 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla boşalan TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla, TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı.

İbrahim Eren, 2013'te TRT Genel Müdür Yardımcısı, Temmuz 2017'de ise TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanmıştı. Eren, 4 yıl Genel Müdür Yardımcısı, 4 yıl da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olmak üzere 8 yıl TRT'de görev yaptı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

TRT'NİN YÖNETİM KURULU'NDA YER ALAN KİŞİLER

Mükerrer sayıda yer alan kararla TRT Yönetim Kurulu üyelerinin ataması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ahmet Albayrak,

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı,

Doç. Dr. Oğuz Göksu,

Atakan Yılmaz,

Mücahid Eker,

Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin,

Hilal Kaplan Öğüt,

Meryem İlayda Atlas Çetin,

Doç. Dr. Veysel Kurt.