21 Eylül 2020 tarihli ve 31251 sayılı Resmi GazeteCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları o manşet için suç duyurusunda bulunduÜmitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Müge Anlı sır perdesini aralıyorGalatasaray'da orta sahaya Seri ve Khedira düşünülüyor!21 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?21 Eylül On numara çekilişi saat kaçta? On numara nasıl oynanır?Bakan Albayrak'tan yüz yüze eğitim kutlamasıHaftalık burç yorumu 21-27 Eylül 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç YorumlarıBilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandıBingöl’de 92 köye yeni asfalt
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazetede yayımlandı! TUBİTAK'a 29 personel alınacak

Resmi Gazetede yayımlandı! TUBİTAK'a 29 personel alınacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre TUBİTAK'a 29 personel alınacak. Söz konusu ilana başvurular 12 Ekim'a kadar sürecek.

Resmi Gazetede yayımlandı! TUBİTAK'a 29 personel alınacak

TUBİTAK'ın personel alımı yapacağı ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM'e alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek. 

Resmi Gazetede yayımlandı! TUBİTAK'a 29 personel alınacak

BAŞVURULAR 12 EKİM'DE SONA ERECEK

İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek. 

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT