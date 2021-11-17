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Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm ev sahiplerini ilgilendiren yeni karar açıklandı!

Resmi Gazete'de, Zorunlu Deprem Sigortası'nın güvencesinde 2022 ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm ev sahiplerini ilgilendiren yeni karar açıklandı!

17 Kasım 2021 tarihli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi "Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz.” şeklinde değiştirildi.

Zorunlu Deprem Sigortası'na ilişkin tarifeler 2022 yılı itibarıyla geçerli olacak.

Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm ev sahiplerini ilgilendiren yeni karar açıklandı!

PRİM MİKTARLARI DA DEĞİŞTİ

Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olmayacak.

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