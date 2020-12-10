Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Tunus'a 5 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

Türkiye, Tunus'a koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle destek olunması amacıyla 5 milyon dolar nakdi hibe verecek. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin 10 Aralık 2020 tarihli sayısında yer aldı.

Yayınlanan milletlerarası andlaşmaya göre, 5 milyon doları aşmayacak şekildeki hibe nitelikli katkı tek dilim halinde ödenecek.

TUNUS'A MİLYON DOLARLIK KORONAVİRÜS DESTEĞİ

Gazetede Milletlerarası Anlaşma'da yer alan bilgilere göre şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti tarafından Tunus Cumhuriyeti'ne COVID-19 salgını sebebiyle destek olunması amacıyla 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibe verilmesine ilişkin olarak 13/11/2020 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli Anlaşmanın yürürlüğe girmesine, 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."

AFGANİSTAN'A 75 MİLYON DOLAR VERİLMİŞTİ

Aynı gazetede, KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası antlaşmalar da yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı, kasım ayında da Afganistan’a 75 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurmuştu.

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 10 Aralık 2020