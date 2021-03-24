Resmi Gazete'de yayımlandı! Van'da kesin korunacak alanlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası Potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucu bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
Karar, 24 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 24 Mart 2021