Resmi Gazete'de yayımlandı! Van'da kesin korunacak alanlar belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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